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Политика

На выборы главы Себежского района выдвинуты три кандидата

17.07.2020 12:40|ПсковКомментариев: 0

На выборы главы Себежского района выдвинуты три кандидата: два самовыдвиженца (глава администрации сельского поселения «Красноармейская волость» Виктор Лапшин и охранник Андрей Иванов) и предприниматель Игорь Романов от «Партии роста». Такие данные опубликованы на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Отметим, что Виктор Лапшин в прошлом году участвовал в выборах главы Пустошкинского района от КПРФ, но по решению суда был снят.  

Напомним, что по итогам предварительного голосования партию «Единая Россия» намерен представлять действующий глава Леонид Курсенков. ЛДПР планирует выдвинуть Алексея Харлашина. В КПРФ же заявили, что не будут выдвигать своего кандидата.

Выборы главы Себежского района и депутатов Себежского районного Собрания пройдут 13 сентября, в Единый день голосования.

Теги: #Себежский район #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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