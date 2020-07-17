Политика

Более 220 кандидатов выдвинули псковские справедливороссы на сентябрьские выборы

223 кандидата выдвинули псковские справедливороссы на сентябрьские выборы. Об этом сообщил в социальных сетях лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«Сегодня вместе с соратниками провели партийную конференцию в нашем обновленном офисе. Благодаря их работе удалось выдвинуть на предстоящие выборы 223 кандидата в депутаты по всей Псковской области. Уверен, что это лучший результат среди оппозиции нашего региона», - сообщил он и призвал желающих присоединиться к дружному коллективу псковских эсеров по адресу ул. Яна Фабрициуса, 6а.

«Мы всегда рады активным и неравнодушным людям», - заключил Олег Брячак.