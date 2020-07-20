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Политика

Кандидат от ЛДПР выдвинут на выборы главы Себежского района

20.07.2020 12:11|ПсковКомментариев: 0

Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин выдвинут на выборы главы Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артем Васильев.

«За Алексея Харлашина голосовали на партийной конференции, его кандидатура одобрена большинством в результате тайного голосования. В субботу он уже подал пакет документов и прошел первую стадию», - рассказал лидер псковского отделения ЛДПР.

Напомним, ранее на выборы главы Себежского района были выдвинуты три кандидата: два самовыдвиженца (глава администрации сельского поселения «Красноармейская волость» Виктор Лапшин и охранник Андрей Иванов) и предприниматель Игорь Романов от «Партии роста». Такие данные опубликованы на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Выборы главы Себежского района и депутатов Себежского районного Собрания пройдут 13 сентября, в Единый день голосования.

Теги: #ЛДПР #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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