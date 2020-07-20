Политика

Новоржевские коммунисты выдвигают 18 кандидатов в органы местного самоуправления

Коммунисты в Новоржеве выдвигают 18 кандидатов в органы местного самоуправления. Об этом сообщается на официальном сайте Псковского областного отделения КПРФ.

Партийное собрание состоялось 20 июля. На нем были утверждены списки по выдвижению кандидатов на довыборы в районное Собрание депутатов шестого созыва по округу №3, в городское поселение «Новоржев» и сельские поселения.

Всего партийная организация выдвигает 18 кандидатов в местные органы самоуправления.

В сообщении отмечается, что в собрании принимал участие второй секретарь Псковского ОК КПРФ Дмитрий Михайлов.