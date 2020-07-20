Политика

Партии определяются с кандидатами на выборах в Псковской области

Партия «Единая Россия» и «Партия социальной защиты» выдвинули единые списки кандидатов на выборы депутатов районного Собрания в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

На территории Псковской области проводится 114 избирательных кампаний, по результатам которых предстоит заместить 1149 мандатов. В том числе 108 - это кампании по выборам 1099 депутатов городских и сельских поселений.

Три кампании связаны с выборами депутатов районов в полном составе (Куньинское, Невельское и Себежское районные собрания депутатов). В эти три муниципальных парламента предстоит выбрать 48 депутатов.

Также будут проводиться выборы главы Себежского района, дополнительные выборы депутатов в Новоржевском районе и в Новосокольническом районе (по одному округу в каждом из районов).

По выборам депутатов районного звена и главы Себежского района выдвижение начинается со дня опубликования решения о назначении выборов. Выдвижение началось 24 июня и завершится 23 июля. Кандидаты-самовыдвиженцы и политические партии сейчас работают над тем, чтобы 23 июля не позднее 18.00 предоставить в Избирательную комиссию списки кандидатов, чтобы можно было участвовать в избирательной кампании.

«Полной информации у нас на сегодняшний день не имеется, потому как вся тяжесть работы по выдвижению кандидатов партиями оставлена на последние дни. Более детально и предметно можно будет говорить об этом после завершения процедуры 23 июля», - сказал Сергей Ковальчук.

По выборам депутатов городских и сельских поседений в силу закона сама процедура предусматривает предоставление документов на регистрацию с 19 июля по 3 августа. «Здесь времени прошло совсем недостаточно. На этих выборах, где проводится наиболее массовое количество избирательных кампаний, запас времени еще есть», - отметил Сергей Ковальчук.

Партия «Единая Россия» и «Партия социальной защиты выдвинули единые списки кандидатов на выборах депутатов районного Собрания в Куньинском районе. «Сегодня и завтра другие партии будут представлять своих кандидатов. Имеется уведомление о том, что ряд партий 22 и 23 июля проводят конференции по выдвижению кандидатов на выборы депутатов муниципального уровня», - сообщил Сергей Ковальчук.

Более подробная и детальная информация будет представлена на второй стадии - представления документов, когда будет известен четкий перечень партий, выдвинувших кандидатов, как по одномандатным округам, так и по партийным спискам.