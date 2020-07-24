Политика

Псковское «Яблоко» выдвинуло более 180 кандидатов на всеобщие муниципальные выборы

Псковское «Яблоко» выдвинуло более 180 кандидатов на всеобщие муниципальные выборы. Такое решение было принято в ходе XXIV конференции Псковского регионального отделения партии «Яблоко» по выдвижению кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Как известно, на 13 сентября назначены выборы полного состава депутатов Куньинского, Невельского и Себежского районных собраний, досрочные выборы депутатов районного собрания в Новоржевском и Новосокольническом районах и всеобщие выборы депутатов 108 городских и сельских поселений области.

Псковское «Яблоко» выдвинуло 12 кандидатов в депутаты по единым спискам в собрания депутатов Куньинского, Невельского и Себежского районов и 5 кандидатов в одномандатных округах.

Лидеры единых списков партии в депутаты районных собраний – индивидуальный предприниматель Елена Иванова (Куньинский район), действующий депутат Невельского районного Собрания от «Яблока» Андрей Вихман (Невельский район) и экс-глава сельского поселения «Себежское» Сергей Мельников (Себежский район).

По одномандатным избирательным округам в Невельском районе выдвинуты Андрей Вихман и руководитель общественной организации по защите животных Юлия Беляева, в Куньинском районе – Елена Иванова.

В двух районах пройдут также досрочные выборы депутатов районных собраний в одномандатных округах. В Новоржевском районе партию «Яблоко» представит пенсионер Людмила Кочнева, в Новосокольническом районе – действующий депутат Собрания городского поселения «Новосокольники» от «Яблока» Елена Семенова.

Конференция выдвинула также 165 кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления в 56 из 108 городских и сельских поселений. Наибольшее число кандидатов в собрания депутатов поселений выдвинуто в Гдовском (30), Великолукском (28), Псковском (17), Новоржевском, Пустошкинском и Пушкиногорском (по 10) и Локнянском (9) районах.

Документы всех кандидатов в депутаты районных собраний по единым спискам и по одномандатным округам, а также кандидатов в депутаты Островского городского Собрания 23 июля поданы в территориальные избирательные комиссии. До 3 августа в территориальные избиркомы будут поданы документы на выдвижение кандидатов в депутаты городских и сельских поселений.

Как сообщалось ранее, партия «Яблоко» не будет выдвигать кандидата на выборы главы Себежского района. Такое решение было принято в ходе партийной конференции. Отметим, что ранее «Яблоко» активно участвовало в избирательных кампаниях на территории Себежского района, имеющего особое значение для руководителя регионального отделения партии Льва Шлосберга.