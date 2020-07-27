Политика

Дневной дозор: Лишить молодежь избирательного права

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 июля. Ведущая Надежда Назаренко разбиралась, почему возникла идея лишить российскую молодежь избирательного права.



Источник: www.muravlenko24.ru

Коронавирусный 2020 год породил не только страхи и мифы, связанные с самим заболеванием, но и большое количество экстравагантных политических предложений. Представители политэлиты и общественности буквально фонтанируют оригинальными идеями: сокращение депутатского корпуса, упразднение Совета Федерации, запрет американского доллара на территории России. Одно из последних таких предложений - заявление известного в свое время телеведущего Первого канала, а ныне вице-президента «Роснефти» Михаила Леонтьева о лишении избирательного права молодежи.

Леонтьев в эфире радио «Вести FM» заявил, что российскую «молодежь необходимо лишить избирательных прав, иначе мы потерям страну» и, что «молодежь это состояние болезненное, которое проходит с возрастом». Бывший телеведущий считает, что нынешней молодежи вообще не нужны права, так как они ничего не знают, «они - это почти Украина». Данное предложение не осталось незамеченным и вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты отметили, что заявления такого авторитетного человека, как Леонтьев, - ни что иное, как определенный посыл аполитичной молодежи.

Такого мнения придерживается и вице-спикер Псковского областного Собрания, курирующий работу регионального молодежного парламента Виктор Остренко:

«Существует такая форма журналистской деятельности - провокационная журналистика. В формулировке известного авторитетного журналиста это прозвучало, скорее всего, как некий посыл к молодежи, которая на сегодняшний день своим избирательным правом не пользуется. Мое личное отношение - лишение молодежи избирательного права не соответствует ни времени, ни возможностям современных людей. Мы прекрасно понимаем, что те избиратели, которым сегодня исполняется 18 лет, это фактически те люди, которые будут жить в той стране, которая формируется в этой политический системе. По моему мнению, сегодня молодежь, может быть, и не обладает необходимыми знаниями, но очень четко реагирует на происходящие события в стране, которые заслуживают внимания. Поэтому воспринимаю сказанное журналистом все-таки как посыл для молодежи - нужно бороться за свои избирательные права».

Молодежь - это не стадо, которым можно управлять, а движущая сила, от которой напрямую зависит будущее страны. И утверждения о том, что юное поколение ничего не понимает в политике и истории, абсурдны. Так считает председатель Молодежного парламента Псковской области, единоросс Юлия Лысова:

«Недавно, 1 июля, у нас прошло голосование по поправкам в Конституцию, и одно из изменений касалось именно молодежной политики. На днях в Госдуму внесли закон о молодежной политике РФ, который как раз является реализацией этой поправки, ее логическим следствием. Молодежь у нас - это думающая, движущая сила. Это не стадо, которым можно управлять. И говорить о том, что нужно просто лишить права голоса эту огромную группу нашего населения, за которой будущее, просто неприемлемо. Я считаю, что это абсурд, и уверена, что такого не допустят. Наш президент везде и всюду говорит, что у нас поддерживают молодежь и доказывает это своими действиями. И определенной поправкой, как я говорила выше, и законом, который, я уверена, будет принят».

А вот лидер псковских справедливороссов, депутат Псковской городской Думы, уже опытный политик Олег Брячак более категоричен в высказываниях. Он вообще предлагает проверить на вменяемость господина Леонтьева:

«Я думаю, когда люди такого уровня, как пресс-секретари «Роснефти», делают подобные заявления, то их нужно сразу проверять на наличие каких-то посторонних веществ в крови, таких, как алкоголь и так далее, а также на психическую вменяемость, потому что это совершенно неадекватное заявление, не соответствующее уровню лица, которое об этом говорит. Ну, как можно лишить молодежь избирательных прав? Я считаю, что это полный бред. Я прокомментировать такие бредовые заявления по-другому не могу».

Кроме тех, кто считает, что известному журналисту нужно проверить психическое здоровье, есть те, кто высказывает мнение, что власть предержащие испугались свободомыслящего молодого поколения, которое не ведется на пропаганду из телеящика, а получает информацию в Интернете и в большинстве своем плохо контролируется. Таким образом, с помощью известной медиаперсоны решили прощупать почву на предмет того, как отреагирует социум на подобные инициативы. Об этом говорит и оппозиционер, молодой депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков:

«Михаил Леонтьев, можно сказать, ретранслятор того, что хочет получить власть, какую информацию хочет получить или спровоцировать какую-то общественную дискуссию. Он вбрасывает какие-то вещи периодически, очень спорные, дискуссионные, возможно, на грани эпатажа, на грани фола. И смотрит за реакцией. Вместе с ним за этим наблюдает и власть - как общество будет на это реагировать. Сейчас они решили подать инициативу о лишении молодежи избирательных прав. Ну, что тут можно сказать? Вполне возможно, их не устраивает тот факт, что молодежь, во-первых, на выборы не очень любит ходить. А, во-вторых, когда она на выборы приходит, голосует, наверное, то не вполне правильно, не так, как хотелось бы нашим власть предержащим. Тут еще большой вопрос, кого считать молодежью, и до какого возраста продлить эту инициативу. Можно предположить также, что если это найдет какой-то успех, то в дальнейшем будет поднят вопрос и о лишении избирательных прав граждан, не отслуживших в армии, а в дальнейшем, может быть, оставят только чиновников и бюджетников, и наступит тишь да гладь, да божья благодать. Вообще можно будет на выборы, наверное, не приходить, а результат будет предсказуем».

Как отмечают наблюдатели, вместо того, чтобы вкидывать в общество подобные провокационные идеи, власть должна понимать, что молодежь - это важнейший социальный и электоральный ресурс общества. А чтобы эта часть населения принимала участие в выборах необходимо сделать в стране процедуру голосования максимально честной, открытой и демократичной, а выборы конкурентными.

Представили ЛДПР, позиционирующие себя как члены самой молодой по возрастному составу партии в Европе, также высказали недоумение относительно заявления известного журналиста. Координатор регионального отделения ЛДПР Артем Васильев считает, что действительно молодежь сложно контролировать, поэтому и возникают мысли лишить их избирательного права:

«Я категорически против того, чтобы запретить молодым голосовать. Но я соглашусь с тем, что молодежь у нас действительно аполитична. Тем не менее есть также довольно много молодых людей, которые интересуются политикой, жизнью страны. Это показывает и наша партия, где много молодых ребят и девушек, они вступают к нам и работают в молодежной организации. Есть и Молодежный парламент, и «Территория смыслов». Все это показывает, что молодежь все-таки заинтересована. Что касается запрета им голосовать, то у нас прописано в законодательстве, что молодежью считаются люди до 30 лет, и эту планку, как я знаю, хотят повысить до 35 лет. То есть огромный слой населения, наших граждан не сможет голосовать. Мне кажется, это просто неправильно и противоречит прямым нормам Конституции. Для чего это сделано? На мой взгляд, это связано с тем, что сейчас есть очень много открытых источников информации, помимо пропаганды телевидении и радио, и молодые ребята находят много информации в интернете. Видимо, есть опасения, что именно молодежь станет оппозиционной, и будет очень сложно ее контролировать и контролировать выборы».

Против подобной инициативы выступают и профсоюзы. По мнению нового молодого лидера Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, молодежь в нашей стране все-таки в основной своей массе политически активная. Нужно больше думать об образовании и всестороннем развитии юных граждан, считает он:

«У нас молодежь в большей своей массе достаточно ответственная. Понятно, есть разные молодые люди, с разным кругом общения, но профсоюзная молодежь – это порядка третьей части от всей профсоюзной численности (если мы берем страну в целом, где членов профсоюза порядка 20 млн, то больше 30% – это молодежь) - достаточно активная, образованная. Лишение их избирательных прав – это какой-то нонсенс. Мне кажется, такое предложение просто глупое, такого нет ни в одной цивилизованной стране мира. Сегодня у всех должен быть выбор. Не зря в Государственную Думу недавно внесли закон «О молодежной политике», в котором предлагают немного расширить критерии понятия «молодежь» - не 30 лет, как это было ранее, а 35 лет. Это касается и программ поддержки молодых людей. У нас хорошая молодежь. Это будущее. Соответственно, надо, чтобы политические деятели думали как раз таки об образовании молодежи, о ее досуге. Сегодня хотелось бы, чтобы молодежь могла получить достойный уровень образования, при этом полноценно культурно развиваться, чтобы у молодых людей был выбор. Поэтому лишение права участвовать в каких-то избирательных кампаниях на территории страны, конечно, профсоюзной средой поддержано не будет».

Самый юный депутат Псковского областного Собрания, в прошлом руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Лидия Драгунова, для которой политическое образование молодежи - это дело всей жизни, наоборот считает, что необходимо создавать и поддерживать программы, которые будут стимулировать молодое поколение реализовывать свое избирательное право:

«Ни в коем случае нельзя делать такой шаг. Потому что мы, наоборот, боремся с аполитичностью. Например, для меня это вообще дело всей жизни – именно бороться с аполитичностью молодежи, потому что, я считаю, что молодые люди должны строить будущее нашего государства. Именно молодежи, рано или поздно, придется управлять государством. Наоборот, необходимо создавать и поддерживать программы, которые будут стимулировать молодых ребят приходить и реализовывать свое активное избирательное право. Я преподаю сейчас на юридическом факультете, и для меня очень важно, чтобы мои студенты приходили на избирательный участок и делали свой выбор - какой выбор они сделают, такой и будет наша страна. Любой посыл аполитичности несет в себе только сумбур и революцию, а этого нам ни в коем случае нельзя допускать. Молодежь должна осознанно приходить на избирательные участки и делать свой выбор. Это неотъемлемая часть общества. Завтра отменим активное избирательное право для пенсионеров, либо рабочим, или предпенсионерам? Это будет нарушение прав человека и гражданина в нашей стране. Такое допускать, естественно, нельзя, и даже задумываться об этом невозможно».

Предложение лишить молодежь избирательного права, как видим, не поддерживает как молодое, так и старшее поколение, как представители партии власти, так и оппозиционеры. Сложно себе представить, как будет проходить избирательный процесс, который и сейчас нельзя назвать особенно демократичным, если в нем не будет участь такая важная и большая часть общества, как молодежь. А в сочетании с предложением депутатов продлить молодежный возраст до 35 лет слова Леонтьева вообще выглядят глупо: кто же тогда будет голосовать...

К счастью, здравомыслящих людей пока у нас больше. Одобрения высказывание Леонтьева не вызвало. Пока складывается впечатление, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 отразилась не только на физическом, но и на психическом здоровье некоторых граждан.