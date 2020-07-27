Политика

Игорь Романов: Я жду конкурентной борьбы на выборах главы Себежского района

Лидер регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов готов к выборам главы Себежского района и ждет конкурентной борьбы. Об этом он заявил в беседе с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

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«Я не считаю, что распыляюсь. Партия служит для того, чтобы участвовать в выборах. Мы занимаемся ее популяризацией. Естественно, мы должны проходить все эти процедуры, чтобы люди знали, что есть «Партия Роста», есть кандидаты. Я подтверждаю свои проценты, которые получил на губернаторских выборах, где-то их даже наращиваю. Я готов к выборам и жду конкурентной борьбы», - заявил Игорь Романов.

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Он уточнил, что на сентябрьские выборы от партии выдвинут 31 кандидата по спискам, 18 - по одномандатным округам и 4 кандидата в волостные Собрания. «В депутаты в Себежском районе мы выдвинули кандидатов единым списком из 10 человек и 5 одномандатников - закрыли все 5 округов, в Невельском районе у нас 11 кандидатов в списке, 8 одномандатников, в Куньинском районе - список из 10 и 5 одномандатников. В Псковском районе по Завеличенской волости - один кандидат, еще по одному в Ершовской волости, Писковичской и Ядровской волостях», - рассказал собеседник.