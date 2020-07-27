Политика

Глава ЦИК заявила о политической немощи критиков трехдневного голосования

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии 29 июля обратилась к политическим партиям с предложением «не прикрывать политическую немощь своим неумением привлечь сторонников». На заседании комиссии 29 июля она высказалась по поводу предстоящего трехдневного голосования в сентябре.

По словам Эллы Памфиловой, в половине стран Европы выборы проходят досрочно и безотносительно пандемии коронавируса. «Иногда месяцами проходит досрочное голосование никто не впадает в истерики», - сказала она и призвала всех, кто требует честных выборов, помнить о презумпции невиновности. «Хотите честных выборов - агитируйте сторонников, и вас ждем святых и независимых. Не надо прикрывать политическую немощь своим неумением привлечь сторонников. Что вы за партия, если вы не способны убедить своих сторонников, чтобы вы победили, по два наблюдателя в день найти. Хотите честных выборов? Мы свою часть работы делаем. Приводите своих избирателей», - заявила глава ЦИК.

Далее она рассказала о проведении эксперимента по внедрению сбора подписей кандидатами с использованием единого портала госуслуг. Такая новация применялась в Чувашии, Пермском крае, Челябинской области. Доля подписей, собранных таким образом, была разной в трех регионах. Ни одна подпись не была признана недостоверной, все подписи были засчитаны. По словам Эллы Памфиловой, это очень удобный способ. Не обошлось без сбоев, но проблемы решались.

Также на заседании ЦИК была подробно разобрана ситуация с отказом регистрации списка одной из политических партий на выборах в Челябинской области.