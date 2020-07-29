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Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

30.07.2020 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Как обычно, постоянные ведущие передачи Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко обсудят с радиослушателями главные темы общественно-политической жизни.

Вопреки традиции, сегодня в центре внимания журналистов - не темы региональной повестки, а геополитические вопросы. Чуть больше недели остается до выборов президента Белоруссии. Ситуация продолжает накаляться, местные политики заявляют о попытках российского вмешательства во внутренние дела РБ, как заявил сегодня кандидат в президенты Андрей Дмитриев, под Псковом и Невелем «формируются две группы боевиков, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций». Ситуацию в соседнем государстве накануне выборов и обсудят сегодня с радиослушателями ведущие программы «Сообразим на троих».

Присоединяйтесь к беседе по телефону прямого эфира 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #сообразим на троих
Источник: Псковская Лента Новостей
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