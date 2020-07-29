Политика

Олег Брячак: Точную дату победы над бедностью назвать сложно

Точную дату победы над бедностью назвать сложно, но для того, чтобы победить, необходимо бороться. Такую позицию озвучил лидер фракции «Справедливой России» в Псковской гордуме Олег Брячак сегодня, 30 июля, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы боремся и когда-то победим. Многое зависит от позиции правительства и президента, но, если не исходит никаких инициатив снизу - от людей, городских депутатов, то они там думают, что у нас все хорошо. Они же не ходят в наши больницы, в наши школы и сады», - пояснил Олег Брячак.

Депутат отметил, что одна из главных задач политиков - оповещать правительство о происходящем в каждом уголке страны. «Важно, что нужно не только критиковать, но и предлагать, как мы. А у нас есть такие партии, у которых всегда все очень плохо, они видят только черный цвет. Это не конструктивный подход, он не несет ничего полезного. Они просто паразитируют на настроениях граждан», - высказал мнение Олег Брячак.