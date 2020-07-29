Политика

Олег Брячак: Наши единороссы отличаются от московских

«Наши единороссы отличаются от московских. У нас в гордуме они более близки к людям и лучше понимают их проблемы», - заявил лидер фракции «Справедливой России» в гордуме Олег Брячак в ходе пресс-конференции 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По мнению политика, в небольшом городе депутаты гораздо больше общаются с людьми, стараются помочь реальными делами, поэтому «им сложно не проголосовать за здравые инициативы».

«Пока большинство в любом парламенте представляет одна партия - это монополия на власть. Должно быть 50 на 50, тогда в споре будет рождаться истина. Нам нужно бороться за места. Например, в городской думе до 2017 года практически все были единороссы, а сегодня оппозиции - уже 10 человек, ее стало слышно. Мы должны не шептаться на кухне, а громко, правильно все оформив и сформулировав, говорить», - заявил Олег Брячак.