Политика

«Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО

Сегодня, 31 июля, гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущий эфира Максим Костиков обсудил с ним, какова на сегодняшний день ситуация в Островском районе с коронавирусной инфекцией, все ли идет по плану в рамках приграничного сотрудничества и в реализации нацпроектов, удалось ли решить хронические проблемы в сфере ЖКХ в военном городке Остров-3 и развиваются ли в районе такие сферы, как промышленность и туризм, столь же успешно, как и аграрный сектор?

Отдельной темой для разговора стала роль местного самоуправления и главы муниципалитета в сегодняшних реалиях. Кто такой глава района сегодня – реальный управленец или громоотвод для областной власти?