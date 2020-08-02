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Политика

В ТИК Псковского района прокомментировали жалобы на очереди в последний день подачи документов

03.08.2020 17:34|ПсковКомментариев: 0

Кандидаты могли подать документы в Территориальную избирательную комиссию Псковского района каждый день, начиная с 21 июля, включая выходные дни. Об этом рассказала председатель ТИК Псковского района Анна Садовникова, комментируя жалобы в соцсетях на очередь в ТИК в последний день подачи документов.

Все дни, начиная с 19 июля, каждый день ТИК принимала документы, включая каждую субботу и каждое воскресенье. «Сегодня действительно последний день, срок истекает в 18 часов. Это придумано не территориальной избирательной комиссией, это норма избирательного кодекса. Это пункт 2 статьи 106, которой установлены сроки представления документов в комиссии», - сказала Анна Садовникова.

Сегодня в комиссии работают сразу 4 группы по приему документов. «Если человек пришел в 15:30 в последний день, какие вопросы могут быть к ТИК? Что мешало прийти 19 июля, 20 июля, 21 июля и так далее вплоть до вчера», - недоумевает председатель ТИК района.

Все желающие могли сдать документы в любой день и не оттягивать подачу документов на последний день. Так, в выходные дни 1 и 2 августа были поданы документы от КПРФ и «Единой России».

Кроме того, добавила Анна Садовникова, от кандидатов требуется пакет документов минимальный, в нем нет никаких сложных документов.

В единый день голосования в Псковском районе будут выбирать 88. За вчерашний день выдвинуто 56 кандидатов.

В ТИК добавили, что примут документы от всех, кто находился в помещении комиссии на 17.59 понедельника

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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