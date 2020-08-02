Политика

Григорий Турчин возглавил региональное отделение «Партии дела»

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин возглавил региональное отделение «Партии дела». Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Меня попросили возглавить региональное отделение «Партии дела», и я с удовольствием согласился. Официальные документы я получил в минувшую пятницу, 31 июля», - поделился он.

Комментируя свое вступление в партию, Григорий Турчин отметил, что «оставаться одному не очень правильно на сегодняшний день». «Один в поле не воин, а с соратниками из «Единой России» мне не по пути, это однозначно», - добавил он.

Муниципальный депутат напомнил, что «Партия дела» ориентирована на интересы малого и среднего бизнеса. «Здесь политики минимум. Хотя невозможно сказать, что партии бывают без политики, но тут нет, по крайней мере, политиканства. Все вопросы будем решать с малым и средним бизнесом, с самой активной частью населения. Это деятельные и образованные люди», - пояснил он.

Одна из важных проблем города, по мнению депутата, крайне низкая налогооблагаемая база в областном центре. «Собственная доходная база Пскова - почти пустая. 1,5 млрд рублей – что это за деньги?! При этом малый и средний бизнес загублен», - заявил Григорий Турчин.

Он также отметил, что не отказывается от своих слов о том, что партийность в Гордуме только мешает ее работе. «В том виде в котором партийность существует на сегодняшний день на местном уровне, когда депутаты избираются от партий и получают квоты, это не совсем правильно. Было бы идеально, если бы у нас выборы на уровне муниципалитетов проходили исключительно по одномандатным округам, независимо от того, в какой ты партии состоишь. Ты можешь отстаивать интересы партии, любой, какая тебе нравится, но на участок иди один и доказывай делом, что ты можешь для них сделать», - заключил Григорий Турчин.

Напомним, в начале 2020 года Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе.