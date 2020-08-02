Политика

Псковское региональное отделение «Справедливой России» прекратило полномочия председателя Олега Брячака

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения законодательства о банкротстве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что должность председателя регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области, т.е. должность в органах управления юридического лица, занимает Олег Брячак.

Вместе с тем, решением Арбитражного суда Псковской области от 20.07.2017 Олег Брячак признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества, которая завершена 16 марта 2018 года.

В силу ч. 3 ст. 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

В этой связи прокуратурой области в управление министерства юстиции РФ по Псковской области направлено требование о проведении внеплановой проверки, по результатам которой региональному отделению политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области внесено предупреждение об устранении нарушений требований закона в части назначения Олега Брячака на должность председателя отделения.

Решением конференции регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области от 18 июля 2020 года полномочия председателя отделения Олега Брячака прекращены, о чем внесены соответствующие сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Добавим, по данным реестра, с 22 июля должность председателя совета занимает Виталий Федоров.