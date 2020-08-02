Политика

Олег Брячак: Изменений никаких нет, все у нас в порядке, работаем по плану

«Изменений никаких нет, все у нас в порядке, работаем по плану, участвуем в выборах», - заявил неформальный лидер псковского отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Комментируя информацию прокуратуры Псковской области о прекращении его полномочий как председателя регионального отделения партии в связи с банкротством, Олег Брячак сообщил, что это произошло после конференции, на которой утвердили кандидатуру Виталия Федорова и он официально вступил в должность.

«Каких-то изменений в связи с этим не намечается. У нас по уставу председатель избирается на два года. Он не может занимать должность председателя более пяти раз. Я был председателем с 2011 года. У меня так и так подходил срок сложения полномочий. Надо было складывать полномочия, ждать какой-то период, а потом опять становиться председателем. Как президентский срок, как с Медведевым - то же самое было бы и у меня», - рассказал Олег Брячак.

По его словам, процесс сложения полномочий просто был ускорен, не без помощи лидера псковских коммунистов Петра Алексеенко. Олег Брячак уверен, что тот подговорил Александра Ножку написать заявление в прокуратуру из-за резкой оценки своей деятельности на посту первого секретаря обкома КПРФ, высказанной в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Пораньше немножко полномочия сложил, но я как был лидером, так и остался. Ничего у нас не поменялось, - сказал Олег Брячак. - По закону прокуратура права, на мой взгляд. На эту ситуацию можно по-разному смотреть. Региональное отделение партии - не самостоятельное юрлицо. Самостоятельным оно является, когда у него устав есть. А у нас нет устава - есть федеральный устав партии, а мы здесь филиал, региональное отделение. Поэтому можно, конечно, посмотреть, посудиться, но мне это незачем. Я и так неплохо себя чувствую. Изменений никаких нет, все у нас в порядке, по плану работаем, в выборах участвуем».

На вопрос о разделении обязанностей неформального и формального лидеров Олег Брячак ответил, что Виталий Федоров должен участвовать в федеральной повестке, выполнять задачи, которые ставит федеральная партийная структура: проводить необходимые собрания, конференции, подписывать бумаги.

«У каждого свои обязанности. Виталий Владимирович очень давно в партии, проявил себя как добросовестный соратник, в том числе в сложных ситуациях», - отметил Олег Брячак. Кандидатуру Виталия Федорова он сам представлял лидеру партии Сергею Миронову. «Сергей Михайлович принял решение, что это достойная кандидатура на какой-то период. А потом, возможно, опять меня назначат», - добавил Олег Брячак.