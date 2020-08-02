Политика

В Псковской области завершилось выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы

В Псковской области 3 августа завершился период предоставления документов на регистрацию кандидатов в депутаты, единых списков кандидатов, а также кандидатов на должность главы Себежского района. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Процедура регистрации кандидатов будет проведена в течение 10 дней: все документы, предоставленные кандидатами и партиями, будут проверены территориальными избирательными комиссиями на соответствие законодательству, после чего будет принято решение о регистрации кандидата, единого списка кандидатов, либо об отказе в регистрации.

По данным Избирательной комиссии Псковской области, для участия в выборах на территории городских и сельских поселений выдвинулся 1907 кандидат, в том числе: от политических партий 1089 — от «Единой России», 192 — от «Справедливой России», 168 — от КПРФ, 119 — от «Яблока», 118 — от ЛДПР, 21 — от «Партии социальной защиты», 4 — от «Партии Роста» и 2 — от «Родной партии» и 194 самовыдвиженца.

Напомним, в Куньинском, Невельском и Себежском районах, где избираются районные Собрания в полном составе, в общей сложности выдвинут 221 кандидат в депутаты. Из них 216 выдвинуты 8 политическими партиями, а 5 — самовыдвиженцы. В общей сложности в данных районах планируется заместить 18 вакантных мандатов по одномандатным округам (выдвинуто 77 кандидатов, в том числе 5 самовыдвиженцев) и 30 мандатов по спискам (144 кандидата).