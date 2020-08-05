Политика

Когда пройдут выборы главы Великолукского района, рассказал Игорь Сопов

Когда пройдут выборы главы Великолукского района, рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Накануне Собрание депутатов Великолукского района единогласно приняло отставку Сергея Петрова, и теперь исполнение обязанностей главы района возложено на его заместителя», - напомнил он и сослался на нормы закона, в соответствии с которыми выборы должны быть проведены в течение 6 месяцев.

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«Решение о дате должно принять районное Собрание депутатов. Но надо понимать, что на всю выборную кампанию будет отводиться не менее 8-10 дней, поэтому самый крайний срок проведения выборов - 31 января 2021 года. Если депутаты примут решение проводить выборы раньше, это их право. Как только это решение будет принято, оно будет опубликовано, и ТИК Великлукского района начнет подготовку к выборной кампании», - резюмировал Игорь Сопов.