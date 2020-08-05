Политика

Виталий Аршинов: Вступать в партию «Яблоко» я не планирую

Глава Плюсского района Виталий Аршинов заявил сегодня, 7 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) что не собирается вступать в партию «Яблоко».

«Я беспартийный, ранее был членом КПСС, в «Яблоко» я не вступал», - отметил Аршинов. По его словам, он - сторонник партии «Яблоко», но вступать в ряды партии не планирует.

«В некоторых основополагающих пунктах я их поддерживаю», - добавил глава района. В ходе беседы гость студии отметил, что с Львом Шлосбергом у него нормальные рабочие отношения.

Он пояснил, что когда принял решение снова стать главой Плюсского района, то обращался за поддержкой к коммунистам. «Думал от них идти. Но у коммунистов на мой счет не было однозначного мнения, мнения у них разделились. Когда поступило предложение от «Яблока», не было резона отказываться», - поделился гость студии.

Кроме того, Виталий Аршинов прокомментировал позицию глав Гдовского и Дновского районов Юрия Павлова и Михаила Шауркина, которые перешли под знамена «Единой России».

«Я их не осуждаю, это их решение. Главе района от правящей партии в случае какой -то проблемы помогут, а представителю оппозиционной - нет», - высказался Виталий Аршинов.