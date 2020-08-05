Политика

Игорь Сопов: Никаких опасений перед сентябрьскими выборами нет

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Навстречу урнам», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) 7 августа. Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов – рассказал, как будут проходить сентябрьские выборы в псковском регионе, а также прокомментировал свежие изменения в избирательном законодательстве.

Константин Калиниченко: Игорь Александрович, президент подписал закон о трехдневном голосовании. Что это означает на практике? Выборы всегда будут проходить в три дня, или это будет зависеть от обстоятельств?

Игорь Сопов: Практика проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показала, что работа в длительном сроке, когда проголосовать можно было в течение семи дней, зарекомендовала себя и была высоко оценена как специалистами, так и избирателями. В рамках подготовки к сентябрьским выборам мы много ездим по районам, и, общаясь с избирателями, я понимаю, что всем было удобнее голосовать, не выходя из дома или недалеко от дома. Эта практика будет применяться на всех выборах. Закон, подписанный президентом Путиным, будет распространяться на период 2021 года, но в этом сезоне, в сентябре, на основании порядка, разработанного Центризбиркомом, мы тоже будем иметь возможность голосовать три дня: 13 сентября - в основной день голосования, и 11 - 12 сентября. В эти дни избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

Константин Калиниченко: Это получается пятница, суббота и воскресенье. Вполне удобно, особенно если учесть, что до этого многие не ходили голосовать, потому что у них были другие планы на воскресенье: погода хорошая, дела на даче.

Игорь Сопов: Грибы и сбор урожая - традиционная история для сентября.

Константин Калиниченко: Все еще упирается в поиск оптимального дня для голосования. По-моему, это неразрешимая задача. Дела можно найти в течение всего года. Оппозиция организовала достаточно жесткий троллинг процесса досрочного голосования по поправкам в Конституцию, говоря о голосовании на пеньках, на багажниках и так далее. Может, это действительно выглядит странно. Кому-то кажется, что здесь есть поле для фальсификации. Вы, как я понимаю, не согласны с такой постановкой вопроса.

Игорь Сопов: Я не видел голосования «на пеньках и на багажниках». Если мне покажут, с удовольствием посмотрю, но хочу напомнить, что один великий политик в Разливе прямо на двух пеньках писал декреты, которые впоследствии определили жизнь нашего государства. На одном пеньке писал, на втором сидел. И ничего крамольного не было в этих пеньках.

А если серьезно, при отсутствии помещения для голосования в удаленных населенных пунктах, когда туда приезжают члены УИК, это благо. Что касается голосования на багажниках — ни в коем случае! В багажниках они привозили с собой раскладные столы и стулья, чтоб избирателям было удобнее проголосовать. Понятно, что деревнях, где живет 5-10 человек, участки не откроешь, но конституционное право голосования мы должны предоставить каждому избирателю, поэтому комиссии выезжают туда и тратят на это много времени.

Константин Калиниченко: А какова цель, для чего это все делается - для удобства или власть пытается таким образом поднять явку?

Игорь Сопов: У нас нет задачи поднять явку и получить максимальное количество голосов за ту или иную партию или кандидата. Избирательная комиссия, как я уже говорил, занимается обеспечением конституционного права каждого избирателя на волеизъявление. Еще раз повторю, что такие формы голосования на придомовой территории, в квартире очень удобны и по достоинству были оценены участниками общероссийского голосования по Конституции. Мы видим, сколько народа смогло поучаствовать в голосовании, хотя это лето, да и ситуация с коронавирусом была не очень. Но, растянув этот процесс в пространстве и времени, мы получили максимальный эффект.

Константин Калиниченко: Игорь Александрович, максимальный эффект понятен, но у противников такого растянутого голосования основной аргумент в том, что в таких условиях повышается вероятность фальсификаций: бюллетени остаются на сутки, наблюдателю трудно сконцентрироваться на несколько дней и так далее.

Игорь Сопов: Константин, если вы приведете мне хоть один пример - исторический или современный, где оппозиция сказала бы, что выборы прошли отлично, я буду очень удивлен.

Где бы они ни проходили - в США, где до сих пор обсуждают итоги президентских выборов, или в России или где-то еще, всегда все говорят, что «закон неверный», «дата выбрана неверно», «голосовали неправильно» и «мы проиграли, потому что на самом деле все было построено против нас». Но кандидаты от партий забывают, что для того, чтобы эффективно отработать и получить депутатский мандат, надо работать с людьми. А те, кто проиграли, естественно, всегда в лице избирательной системы ищут угрозу. Но, коллеги, надо обратиться к себе, к своим внутренним ресурсам.

Что касается возможности фальсификации и всего остального, пусть мне объяснят, как это можно сделать. Я не понимаю моментов, когда люди огульно говорят о технологиях, которые были распространены в 90-х годах, когда не было ГАС «Выборы», и выборный процесс был не прозрачен. Если мне кто-то объяснит, как это можно сделать технологически, я, наверное, в это поверю, и мы можем посмотреть, как они хотят применить это в сегодняшних реалиях. Это, честно говоря, разговор в пользу бедных. Что касается работы наблюдателей, то почему бы нет. Если члены УИКов и ТИКов работают три дня, почему наблюдатели не могут понаблюдать за ходом выборов в течение трех дней? Тем более если отдельным партиям и кандидатам так интересно попытаться найти какие-то нарушения в работе комиссий? Досрочное голосование начинается за 10 дней, и там их представители тоже могут присутствовать, как и в день голосования. А по поводу наблюдателей я еще могу сказать, что, к сожалению, процесс наблюдения за выборами коммерциализировался, и мы понимаем, что для некоторых людей это своего рода бизнес, когда они приезжают из других регионов, предлагают кандидату услуги, чтобы дискредитировать работу избирательной системы, доказать, что выборы были нечестными, и добиться отмены их итогов. Такого не будет. Со следующего года у нас так называемых «гастролеров» из других областей не будет. Закон запрещает работать наблюдателями людям, которые не зарегистрированы в регионе. Поэтому у нас будут присутствовать только псковские наблюдатели. И, скорее всего, роль Общественной палаты, которая себя эффективно показала на голосовании по поправкам в Конституцию, тоже будет не последней. Поэтому, пожалуйста, наблюдайте, смотрите. Если увидите нарушения, есть легитимные способы о них заявить — подача жалоб, обсуждение с избирательной комиссией. Все это можно сделать.

Константин Калиниченко: В последний день подачи документов некоторые участники процесса пробовали устроить что-то типа скандала, в частности, в ТИК Псковского района они якобы опасались, что им не позволят подать документы. Был ли повод для скандала?

Игорь Сопов: Дело в том, что избирательные комиссии Псковской области, отработав на голосовании по Конституции, не получили ни одной официальной жалобы. На этих выборах при работе с документами от кандидатов оснований, что кого-то не примут, абсолютно не будет. Но если все кандидаты решили подать свои документы в ТИК района в последний день, после обеда, это вызвало некую нервозность, прежде всего, в рядах самих же кандидатов. Некоторые кандидаты у нас очень любят писать и комментируют каждое событие в своей жизни. Иногда эти комментарии интерпретируются совершенно не верным образом, и когда началась информационная волна, что избирком откажет кандидатам, которые пришли в 15.30, нас это возмутило, мы сразу же дали информацию, что комиссия в обязательном порядке примет все документы от всех кандидатов и партий, которые пришли до 18.00. Те, кто пришел ранее 18 часов, но отстоял в очереди, естественно получат право сдать документы. Избирком работал в полном составе. Так как кабинет был не очень большой, принимали в трех местах: две пары принимали в кабинете, а одна — в коридоре, на подоконнике, чтобы а) - побыстрее принять документы и б) не создавать большого скопления народа. У нас антикоронавирусные меры все-таки не отменены. И комиссия отработала там до 10 вечера, у всех документы приняли, и это пустое выпускание пара по отношению к комиссии было совершенно не обоснованным. Я так понял, что люди, которые вначале писали плохо, нашли в себе мужество признаться и поблагодарить комиссию. Но, прежде чем писать какие-то моменты о нарушении и вызове полиции, надо было бы уточнить, как работает комиссия. А комиссия сразу всем дала пояснения и отработала так, как нужно по закону. И ни одному кандидату отказано не было.

Константин Калиниченко: В целом, если учитывать, что муниципальная кампания постепенно входит в решающую стадию, есть ли у вас какие-то опасения насчет сентябрьских выборов, возможно, в связи с использованием трехдневного голосования и немного нервозной обстановки среди кандидатов?

Игорь Сопов: У нас в регионе состоится 114 кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов.

Сейчас уже подано более 2 тысяч заявлений об участии в выборах. До 12 августа будем смотреть документы партий и кандидатов. Никаких опасений это у нас не вызывает, потому что мы понимаем, что работаем в четком правовом поле. Думаю, избирательная система все выдержит, мы все сделаем правильно, и проблем не будет. Но политическая конкуренция настолько сильна, что мы можем ожидать столкновения партийных интересов. Или кандидатских.

Чтобы это предупредить, мы предпринимаем следующие шаги: на следующей неделе мы организуем встречи с каждой партией и проговорим там, какие новшества будут использованы на голосовании 13 числа и какие нужно принять меры во избежание проблем. На 20 августа планируем общее собрание с приглашением всех партий, чтобы призвать их к уважению как по отношению к конкурентам, так и по отношению к структурам, которые задействованы в организации и проведении выборов. А в этом процессе задействовано множество людей. Помимо избирательных комиссий это муниципальные власти, учреждения, предоставляющие помещения. Думаю, проблем здесь не будет, и нарушений нам тоже удастся избежать, потому что со всеми ведется разъяснительная работа.

Константин Калиниченко: Игорь Александрович, последний вопрос. В обозримом будущем предстоят еще и выборы главы Великолукского района. Известно ли о дате этих выборов?

Игорь Сопов: Мы работаем в рамках закона. Насколько я понимаю, Собрание депутатов района единогласно приняло отставку прежнего главы, и теперь исполнение обязанностей главы района возложено на его заместителя. Как говорит закон, выборы должны быть проведены в течение 6 месяцев. Решение о дате должно принять районное Собрание депутатов. Но надо понимать, что на всю выборную кампанию будет отводиться не менее 8-10 дней, поэтому самый крайний срок проведения выборов - 31 января 2021 года. Если депутаты примут решение проводить выборы раньше, это их право. Как только это решение будет принято, оно будет опубликовано, и ТИК Великолукского района начнет подготовку к выборной кампании.