Политика

Виталий Аршинов: Выборы превратились в череду обязаловок для населения

Я против трехдневного голосования. Об этом заявил глава Плюсского района Виталий Аршинов сегодня, 7 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На сегодняшний день выборы превратились в череду обязаловок для населения», - обозначил свою позицию глава Плюсского района.

По его мнению, голосование не должно растягиваться во времени.

Кроме того, в ходе эфира гость студии высказал мнению о том, что сейчас сложно найти кандидатов в депутаты первичного звена местного самоуправления. «Крайне сложно рекрутировать кадры в местное самоуправление - люди все понимают, не желают тратить время и участвовать в этом», - подчеркнул Виталий Аршинов.