Политика

Глава Плюсского района заявил, что не будет участвовать в следующих выборах

Глава Плюсского района Виталий Аршинов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) заявил сегодня, 7 августа, что не будет участвовать в следующих выборах главы муниципалитета.

Он отметил, что ему скоро исполнится 64 года, и планов снова стать главой района у него нет. «На следующие выборы главы Плюсского района я не пойду. Амбиций этих у меня нет на сегодняшний день», - заявил он.

В ходе беседы Виталий Аршинов также отметил, что, по его убеждению, глава района должен объединять все политические силы.

По его мнению, на посту главы Плюсского района ему это удавалось.