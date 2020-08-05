Политика

«Особое мнение» с Виталием Аршиновым. ВИДЕО

Сегодня, 7 августа, гостем очередного выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал известный представитель корпуса муниципальных руководителей Псковской области, глава Плюсского района Виталий Аршинов.

Чем живет местное самоуправление сегодня? Каковы его проблемы и перспективы? В чем отличия нынешней ситуации от 1990-х, когда Виталий Аршинов в первый раз возглавлял Плюсский район? Тяжело ли работать главе, избранному не от партии власти, а от «Яблока», и в каком формате складываются его взаимоотношения с региональной властью? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали сегодня в прямом эфире.

Программу провел журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.