Политика

Первый этап ремонта дома культуры завершили на острове Залита

Первый этап ремонта дома культуры завершили на острове Залита. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Instagram.

«С просьбой о реконструкции жители обращались в 2019 году. Местный ТОС планирует в дальнейшем активно использовать здание. ДК находился в крайне запущенном состоянии и давно не использовался по назначению. Пустые окна, отсутствие дверей, дыры в стенах, – здесь царило полное запустение», - написал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что по просьбе администрации области руководство одного из крупных банков выделило 3 млн рублей на первоочередные работы.

«Обновили кровлю, поставили окна и двери, сделали проект внутренних инженерных коммуникаций. Общая стоимость восстановления дома культуры составляет порядка 11-12 млн рублей. По мере поступления средств продолжим ремонт объекта, чтобы он снова стал местом притяжения для местных жителей. Благодарю всех, кто принимает участие в этой работе», - написал губернатор.