Политика

Саботажем назвала порчу бюллетеней на выборах президента Беларуси глава ЦИК

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что на выборах президента страны 9 августа была организована сознательная порча бюллетеней. Это приводит к их дефициту на избирательных участках. Глава избиркома подчеркнула в эфире канала «Беларусь 1», что избиратели вместо испорченного могут получить только один бюллетень.

«Если это будет происходить и дальше, то, хочу предупредить, что ЦИК не может выдавать более одного бюллетеня взамен испорченного. Сама законодательная норма говорит о том, что взамен испорченного может быть выдан бюллетень, а не их множество, - акцентировала внимание Лидия Ермошина. - Если кто-то принял такую тактику саботажа выборов, то он не пройдет.

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Избирательные участки в Беларуси закрылись в 20:00. На пост главы государства претендуют действующий президент страны Александр Лукашенко, а также Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Анна Канопацкая. В случае победы Лукашенко это будет его шестой президентский срок. К настоящему моменту он руководит страной уже 26 лет.