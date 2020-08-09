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Политика

Партия социальной защиты обжаловала отказ в регистрации списка кандидатов в депутаты Невельского района

10.08.2020 11:11|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение Партии социальной защиты обжаловало отказ в регистрации списка кандидатов в депутаты Невельского района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения. 7 августа поданы заявления о защите избирательных прав в Избирательную комиссию Псковской области и в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

«Мы очень надеемся, что у нашего государства найдутся силы провести честные и демократические выборы в Невельском районе», - подчеркнул председатель Совета Псковского регионального отделения партии Олег Траньков.

Из текста заявлений следует, что 4 августа постановлением Территориальной избирательной комиссии Невельского района было отказано в регистрации единого списка кандидатов по причине недостаточного количества достоверных подписей. В результате этого региональное отделение партии не было допущено к участию в выборах депутатов Собрания депутатов Невельского района седьмого созыва.

Всего региональное отделение партии предоставило в ТИК 109 подписей. Для регистрации списка необходимо было предостатвить 99 подписей. В результате проверки рабочей группы ТИК, на основании ответа из отделения по вопросам миграции полиции МО МВД «Невельский», 12 подписей признаны недействительными по причине недостоверных сведений об избирателях.

Руководство регионального отделения Партии социальной справедливости утверждает, что все представленные в избирательную комиссию подписи избирателей соответствуют действительности, собирались реально и проставлены в подписных листах самими избирателями.

В связи с этим партия просит облизбирком и ЦИК отменить постановление ТИК Невельского района об отказе в регистрации и зарегистрировать единый список кандидатов в депутаты районного Собрания.

Теги: #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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