Политика

Олег Брячак: Рассчитываем, что хотя бы 150 наших кандидатов выиграют сентябрьские выборы

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак рассчитывает, что по итогам сентябрьских выборов в Псковской области депутатами станут хотя бы 150 кандидатов, выдвинутых «эсерами». Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы выдвинули по региону 223 кандидата, трое сняты. Это хороший показатель, потому что бывает, что весь список слетает. А мы показали среди оппозиции лучший результат», - подчеркнул гость студии.

«Все наши кандидаты - порядочные и известные на местах люди, поэтому надеемся, что граждане сделают свой выбор, и «Справедливая Россия» сохранит свое присутствие во всех органах муниципальной власти на территории региона. Рассчитываем, что хотя бы 150 наших кандидатов выиграют выборы и станут депутатами, хотя делать прогнозы очень тяжело», - отметил Олег Брячак.

«Что-то предсказывать в нынешней политической ситуации - дело неблагодарное. Хотя может повернуться, как у «Яблока»: оп — и прошли главы в три района», - добавил лидер псковских «эсеров».