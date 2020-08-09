Политика

Олег Брячак: Удар, нанесенный коммунистами, оказался нам только на руку

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак полагает, что удар, нанесенный коммунистами, пошел ему его однопартийцам только на пользу. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, речь идет о заявлении первого секретаря комитета Псковского районного отделения КПРФ Александра Ножки в прокуратуру Псковской области, которое привело к снятию Олега Брячака с должности руководителя регионального отделения «Справедливой России» ввиду его банкротства.

Олег Брячак еще раз выразил уверенность, что Александр Ножка обратился в прокуратуру с подачи первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко. «Ему не понравилось, что я сказал ему правду, что КПРФ подыгрывает «Яблоку» и «Единой России», и он поставил задачу Ножке», - полагает гость студии, заметив, что такое поведение выглядит «не очень солидно» с точки зрения руководителя партийного отделения.

«Они думали, что какой-то удар по нам нанесут, но на самом деле это было нам только на руку», - подчеркнул Олег Брячак, отметив, что отношение к нему со стороны лидера «Справедливой России» Сергея Миронова улучшилось. «Он согласовал предложенную мной кандидатуру Виталия Федорова на пост руководителя регионального отделения партии (после того, как прокуратура региона приняла решение о невозможности Олега Брячака занимать руководящий пост в партийном отделении ввиду банкротства - ред). Это говорит о том, что наша партия на хорошем счету у нашего лидера, что мы правильно работаем и правильно ведем свою политику», - убежден гость студии.

Также Олег Брячак отметил, что не собирается отвечать коммунистам «симметричными мерами». «Не хочу никому ставить ножку и тратить на это время, - сказал он. - Наоборот, КПРФ — близкая нам по духу партия, всегда получалось с ними договариваться. Думаю, на выборах в Псковское областное Собрание мы тоже сможем забыть разногласия и сесть за стол переговоров».

Он также признался в уважении и симпатии к членам компартии. «Со многими я прошел сложные выборы в гордуму, сопряженные с арестами, обысками и прессингом. Именно ребята от КПРФ проявили себя как настоящие бойцы, и с такими людьми всегда приятно идти на выборы... Когда плечом к плечу стоят люди, которые не сдаются и не включают заднюю передачу, результат на выборах может быть достаточно серьезный», - полагает Олег Брячак.

В то же время лидер псковских «эсеров» подчеркнул, что «принципиально никогда не будет договариваться с «Единой Россией». «Никогда не договаривался и договариваться не собираюсь. В отличие от КПРФ это совершенно иная политическая платформа. Это партия, которая не отражает в своих законопроектах интересы простого народа, а пишет законы под себя», - прокомментировал Брячак., обвинив партию власти и в популизме.