Политика

В Псковской области КПРФ выдвинула 172 кандидата на муниципальные выборы

На муниципальные выборы в Псковской области от партии КПРФ зарегистрировались 172 кандидата. Об этом сегодня, 13 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко .

Он пояснил, что работа по выдвижению кандидатов началась с января. «Когда дело дошло до выдвижения, люди стали отказываться по разным причинам, особенно те, кто работает на производстве, в бюджетных учреждениях. Удалось выдвинуть не то количество кандидатов, которое планировали», - прокомментировал лидер псковских коммунистов.

Так, предполагалось выдвинуть 210 кандидатов, а в конечном итоге зарегистрировались 172 кандидата.

«Прогноз трудно делать, но мы бы хотели, чтобы значительное количество наших кандидатов были бы депутатами, не менее половины. Люди у нас достойные, крепкие, которые прошли все перипетии», - подчеркнул Петр Алексеенко.