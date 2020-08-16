Политика

Антон Минаков: Лукашенко цепляется за последние соломинки, но они обрываются

Президент Белоруссии Александр Лукашенко цепляется за последние соломинки. Такое мнение высказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков 19 августа во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

На вопрос об оценке событий в соседней стране депутат процитировал лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который назвал 9 августа одним из самых черных дней в истории современной Белоруссии.

На взгляд Антона Минакова, ситуация достаточно очевидная. «Господин Лукашенко однозначно сфальсифицировал выборы, он нарисовал себе 80%, которых у него реально нет. Что может быть за президент, который правит уже более четверти века? Безусловно, и определенная доля кипения в обществе достигла своего максимума, и люди вышли на улицу. Дальше господин Лукашенко сделал второй неверный ход, он начал жестоко подавлять эти протестные мероприятия», - высказал свое мнение Антон Минаков.

Во Франции митинг «желтых жилетов» тоже жестоко подавляли, силовики везде действуют жестко. «Но зачем бить человека, который уже на земле и не сопротивляется? И зачем над ним еще издеваться следующие 72 часа когда он уже задержан? А свидетельств, доказательств этому достаточно много. Когда заключенных выпускали спустя 48 или 72 часа из больниц - кто хромал, все в синяках, побитые», - сказал Антон Минаков.

«К слову, под раздачу попал наш русский журналист Антон Лядов, который, на мой взгляд, снял просто шедевральный репортаж. Он приехал в Белоруссию, не успел дойти до гостиницы, как его уже задержали. И он вернулся в Россию и говорил, что был в Северной Корее, был в Каракасе, был на беспорядках в Венесуэле, но такого страха, как в Минске, не испытывал никогда. Он также показывал синяки, у него синие ноги, у него синяк под глазом. Он был абсолютно измученный и говорил, что происходит. Извините меня, господа, это уже чистой воды фашизм и агония власти. Это предсмертные хрипы власти, которая уже идет на все, чтобы хоть как-то зацепиться за это. Господин Лукашенко цепляется за последние соломинки, но они тоже обрываются», - заявил Антон Минаков.

«Наверное, многие из вас видели его вчерашнее вступление на заводе МЗКТ. По глазам было видно. У него на лице ни один мускул не дрогнул. Но у него по глазам было видно, что он, наконец, начал осознавать, как далеко он зашел и что сейчас происходит», - добавил гость эфира.

По его мнению, можно ожидать, что в Белоруссии будет объявлен референдум по новой конституции, будут объявлены новые выборы, в том числе президентские. «Дальше события могут развиваться в двух ключах. Либо Лукашенко сделает выводы. Если бы изначально он нарисовал бы себе не 80%, а 52%, а оппозиции - 38-40%, тогда конфликта бы не было. Либо, вероятно, он следующие выборы проиграет, и у нас появится новый гражданин России», - предположил Антон Минаков.