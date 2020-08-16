Политика

Александр Козловский: Некоторые кандидаты разочаровываются в своих партиях и переходят в «Единую Россию»

Некоторые партии появляются и начинают работать только перед выборной кампанией, партия «Единая Россия» работает с избирателями постоянно. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский сегодня, 20 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Кроме того, Александр Козловский отметил, что явных проблем с поиском кандидатов на выборы от «Единой России» он не видит.

«Для нас важно общаться с избирателями, узнавать об их проблемах и оперативно их решать», - подчеркнул секретарь псковского отделения «Единой России».

По его мнению, некоторые кандидаты впоследствии разочаровываются в своих партиях, от которых они выдвигались, коллегах, и переходят в «Единую Россию». Александр Козловский отметил, что желающим вступить в ряды единороссов не отказывают.

«Мы не отказываемся, если человек активный и не запятнал себя ничем, — пожалуйста, двери открыты, приходите, реализовывайте себя», - добавил Александр Козловский.