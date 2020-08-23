Политика

Жириновский предлагает наделить Госсовет «сверхполномочиями»

Госсовет должен иметь сверхполномочия для того, чтобы принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Годовщина подписания указа о Госсовете отмечается 1 сентября. Двадцать лет назад президент России подписал указ «О Государственном совете РФ», а 29 сентября состоялось первое заседание органа.

«У него (Госсовета) должны быть сверхполномочия. Он не должен пожары тушить - на это МЧС есть, пускай тушит, наводнения - тоже есть кому. Но стратегически он должен принимать решения… Ему (Госсовету) дать чрезвычайные полномочия по всей внешней политике, по внутренней», - приводит слова Жириновского РИА Новости.

Госсовет, по мнению лидера ЛДПР, должен принимать геополитические, стратегические, а в отдельных ситуациях и кардинальные решения, останавливать тех, кто думает «узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно».

«Видимо, сейчас, когда мы ввели его понятие через новую поправку в Конституцию, можно предположить, что он получит какие-то полномочия. Допустим, по стратегическим решениям нужно одобрение Госсовета или по каким-то спорным моментам», - отметил Жириновский.

Политик поддерживает то, что в Госсовет вошли руководители парламентских фракций, руководство Федерального Собрания, при этом, по его мнению, влияние Госсовета сейчас не является достаточным. «Хотя это, может быть, единственная площадка, когда президент слышит всех. Во-первых, он видит, где губернаторы. Молчат, сидят, понурив голову, - уже можно смотреть, насколько этот губернатор сильный и так далее. Или руководители фракций», - заметил Жириновский.