Политика

«Особое мнение» с Антоном Сергеевым. ВИДЕО

Сегодня, 26 августа, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

Современный мир - сплошное информационное пространство, в котором идет постоянная борьба за сферы влияния. Власть, политические партии, крупные корпорации постоянно находятся под угрозой информационной атаки. Оппоненты в любой момент готовы развязать беспощадную медиавойну, используя любой подходящий повод.

Ведущие Максим Костиков и Константин Калиниченко обсудили с Антоном Сергеевым, как выстраивать грамотную медиаполитику в современном мире, где информация распространяется со скоростью пандемии, и как формировать правильный имидж власти и противодействовать распространению мифов и фобий.