Политика

«Голос» будет требовать пересчета итогов досрочного голосования на отдельных участках в Псковской области

Общественное общероссийское движение «Голос» будет требовать пересчета итогов досрочного голосования в рамках сентябрьских выборов на отдельных участках в Псковской области. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор псковского «Голоса» Владимир Жилинский.

Он напомнил, что новое постановление ЦИК, которое будет действовать только применительно к выборам 2020 года, «немного меняет закон об избирательных гарантиях в части досрочного голосования», разделяя досрочное голосование на два разных типа: досрочное голосование, которое стартует за 10 дней до дня голосования, и досрочное голосование, которое пройдет 11 и 12 сентября - в течение двух дней, предшествующих голосованию.

«Нюанс в том, что "досрочка" будет читаться отдельно. Результаты той, что начнется за 10 дней, упаковываются в сейф-пакеты, хранятся по ночам где-то там, вскрываются утром в день голосования, опечатываются, если в досрочном голосовании приняли участие более 10% от общей численности избирателей, и опускаются в урну. А результаты "досрочки", которая будет проходить два дня, не упаковываются, а складываются в переносные ящики, и они вскрываются не утром, а вечером в день голосования», - пояснил Владимир Жилинский.

Что можно сделать с этой "досрочкой", в постановлении ЦИК, по его словам, не прописано. «Если комиссия сочтет нужным, ее пересчитают, а если нет, то ее можно не считать. Это противоречит духу 67-го федерального закона, потому что уменьшает прозрачность процедуры», - убежден координатор псковского «Голоса».

«Мы надеемся на благоразумие председателей УИК и подготовим требования по отдельному пересчету голосов по досрочному голосованию на тех участках, где процент проголосовавших досрочно будет достаточно высок», - добавил он.

Расширение возможностей по досрочному голосованию, по его словам, направлено на повышение явки избирателей на выборах. «Но само влияние на явку противоречит духу современного электорального законодательства, потому что влияние на явку - это влияние на результат самого голосования», - убежден Жилинский.

По его словам, прозрачность голосования в условиях действия нововведений по досрочному голосованию снижается. «Бюллетени оказываются без присмотра ночью, и высока вероятность, что конверты с результатами будут вскрывать и пересчитывать», - добавил гость студии, заметив, что ранее псковский «Голос» получал свидетельства таких действий, хотя за руку пойман никто не был.

«Мы не против процесса удлинения выборов, но хотели бы, чтоб прозрачность процедуры сохранилась хотя бы на уровне действующего 67-го федерального закона. Попытки это сделать есть. В 260-м постановлении ЦИК есть фраза, что рекомендуется сейф-пакеты на ночь положить под камеры. Эта рекомендация никого ни к чему не обязывает, но она есть», - заключил гость студии.