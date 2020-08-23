Политика

Наблюдателей на выборах в России постоянно хотят в чем-то ограничить — Владимир Жилинский

Наблюдателей на выборах в России постоянно хотят в чем-то ограничить, заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор общественного общероссийского движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский. Так он прокомментировал принятое Госдумой решение о том, что наблюдателями на выборах в РФ смогут стать только граждане, зарегистрированные в регионе, где проходят выборы.

«На предстоящих (сентябрьских - ред.) выборах разрешено присутствовать наблюдателем из других регионов, потом это будет запрещено, но это ничего не изменит - мы идем наблюдать за ходом выборов как члены Избирательной комиссии с правом совещательного голоса», - пояснил гость студии.

В то же время Владимир Жилинский констатировал, что «права наблюдателей постепенно уменьшаются, окно возможностей сужается». «Мы это видим. Нас постоянно хотят в чем-то ограничить, и ни к чему хорошему это исторически не приводит», - добавил он и привел в качестве примера ситуацию в соседнем государстве, где независимых наблюдателей до выборов вообще не допустили. «Ощущения так себе получились от результатов», - заключил Владимир Жилинский.