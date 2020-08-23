Политика

Александр Козловский о ситуации в Белоруссии и подготовке псковских единороссов к муниципальным выборам

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Ведущий эфира Максим Костиков обсудил с ним события, которые происходят в Белоруссии, а также подготовку псковских единороссов к муниципальным выборам в сентябре 2020 года.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гайд-парк», программа, в которой мы обсуждаем общественно-политические события в жизни страны, региона, спорим, дискутируем, высказываем различные точки зрения. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Александр Козловский. Здравствуйте.

Александр Козловский: Добрый день.

Максим Костиков: Александр Николаевич, жители нашей страны внимательно следят за развитием событий в соседней Белоруссии, тем более это страна для нас братская, родная. Многие считают, что русские и белорусы - один народ и одна нация. В Белоруссии сегодня происходят достаточно революционные события, события исторические. Хотел бы начать разговор с вашей оценки ситуации, насколько внимательно вы следите за тем, что там происходит, как вы это оцениваете? Нас, как жителей приграничного региона, интересует, как это может отразиться на российско-белорусских отношениях, на людях, которые связаны с нами родственными узами.

Александр Козловский: Сегодня мы внимательно наблюдаем за сложной ситуацией, которая происходит на территории суверенного государства Беларусь. Сейчас мы должны сконцентрироваться, чтобы не пострадали жители Псковской области, приграничное расположение региона накладывает отпечаток на то, что в Беларуси живет много родственников и знакомых, наши дети учатся в белорусских университетах, многие работают на территории Беларуси. Нас многое связывает, больше, чем мы думаем. На последних встречах в Невельском, Локнянском и Великолукском районах жители задавали мне эти сложные вопросы, каким образом там развивается ситуация. Наши дипломаты должны приложить максимум усилий, чтобы не пострадали в первую очередь жители России и Псковской области, не допустить военных действий на территории Беларуси. Мне кажется, очень плохо, что мы видим вмешательство в эту ситуацию стран Запада. Оно ощущается через соцсети, телеграм-каналы, но, я думаю, что тут возобладает здравый ум, холодная голова, чтобы не допустить вооруженных конфликтов.

Максим Костиков: Я прочитал, что белорусская оппозиция заявила о готовности контактировать с Россией. Националистическая карта там еще не разыгрывается, как это было на Украине. Как вы считаете, нужно ли российским властям контактировать только с действующим президентом Лукашенко, который теряет свою легитимность, или контактировать также с представителями оппозиции?

Александр Козловский: Я думаю, что наши дипломаты имеют больше информации, чем кто-либо, здесь они должны самостоятельно принять решение. Но, если этот контакт будет полезен для того, чтобы урегулировать ситуацию, наверное, нужно использовать любой шанс, чтобы урегулировать внутренний конфликт, который происходит между избранным президентом и оппозиционными силами.

Максим Костиков: Многие ваши коллеги, депутаты разных политических партий высказывают диаметрально противоположные оценки. Один говорит, что здесь идет разыгрывание украинского сценария, все делается по инструкциям, с использованием политтехнологических приемов, и что вся ситуация в Белоруссии срежиссирована. Соответственно, имеет место попытка запустить те же процессы, что и на Украине. Другая точка зрения ориентирована на то, что это народный протест, вызванный действиями президента Александра Лукашенко, его жесткой внутренней политикой, концентрацией власти в одних руках, несменяемостью власти, фальсификацией выборов. Эта точка зрения доминирует. На ваш взгляд, что в большей степени имеет место быть?

Александр Козловский: Сколько людей, столько и мнений. Я участник межгосударственных отношений, я состою депутатом парламента союзного государства России и Белоруссии. Мы проводим много встреч, совместных заседаний, мы гармонизировали законодательство обоих государств, чтобы граждане имели возможность пользоваться льготами и не нести дополнительных затрат при переезде в союзное государство. В этом была наша задача - чтобы стать как можно ближе друг к другу. На сегодняшний день давать какие-либо оценки не следует. Давать оценки будут президент и дипломатическое министерство, дипломаты дадут оценку, а потом уже можно высказываться на основании заявлений профессионалов.

Максим Костиков: Насколько, на ваш взгляд, ситуация в Белоруссии опасна для России? Насколько распространение протестных настроений актуально для нашей страны? Ведь многие проводят параллель с Хабаровском. Это взаимосвязанные вещи или нет? У нас впереди парламентские выборы, потом президентские, многие проводят параллели... Насколько сегодня в России высок уровень протестных настроений?

Александр Козловский: Я не думаю, что у нас высок уровень протеста. Единственное, что нужно внимательно следить за мнением граждан, живо реагировать на какие-либо изменения. Нужно вступать в диалог на более ранней стадии, чтобы не допустить такие моменты. Связь Хабаровска и Беларуси - сказочная история. Мы не должны проводить здесь какие-либо параллели. Я объезжаю с рабочим визитом местные отделения партии «Единая Россия» в районах, встречаюсь там с гражданами, однопартийцами, и на сегодняшний день реально происходит вот что - турпоток практически прекратился, конечно, это связано и с коронавирусом, так как граница закрыта. Покупка путевок на будущее практически остановилась, потому что непонятна ситуация. А страдает не только Беларусь, но и наши граждане, которые лечились в санаториях, ездили туда в рабочие командировки, турпоездки. Возвращаются те, кто там учился и работал. Я разговаривал с людьми, дети которых вернулись, чтобы переждать эту непростую обстановку в Беларуси. Мы должны думать о том, чтобы минимизировать потери наших граждан с точки зрения не экономики, а с точки зрения того, чтобы наши люди жили и чувствовали себя безопасно, как наши в Беларуси, так и белорусы в России.

Максим Костиков: Вы побывали в районах, встречались с людьми, а как люди, живущие там, реагируют на ситуацию? Кому они больше симпатизируют - Лукашенко, оппозиции? Передайте нам срез общественного мнения на местах, а то мы тут живет в фейсбуках и телеграмах и не знаем, что люди на уровне приграничной деревни думают.

Александр Козловский: Люди-то думают о прикладных вещах, как эта ситуация влияет непосредственно на них. Поэтому никто не принимает позицию Лукашенко или оппозиции. В первую очередь, что касается протеста, то многие считают, что это протест ради протеста. Конечно, может быть, там есть какая-то усталость, но наши граждане в первую очередь оценивают эту ситуацию с точки зрения того, насколько они пострадают от нее, а страдают все - и белорусы, и россияне.

Максим Костиков: Я так понимаю, что многие ваши поездки по районам связаны с текущей избирательной кампанией. Я напомню, что в этом году проходит масштабная муниципальная избирательная кампания, избираем мы несколько тысяч депутатов представительных органов местного самоуправления, здесь и сельские, и городские поселения, в двух районах - районные поселения.

Александр Козловский: Почти 1200 мандатов разыгрывается.

Максим Костиков: Большая муниципальная кампания. Как вы считаете, насколько сама эта затея оправдана? Провокационный вопрос.

Александр Козловский: Что значит затея оправдана?

Максим Костиков: Я имею в виду эти самые муниципальные выборы, органы местного самоуправления. Они у нас теперь вписаны в Конституцию, как низший уровень действующей власти. Зачем они нужны, зачем устраивать там раз в 4-5 лет эту историю с выборами, избирать депутатов, хотя все полномочия и финансы наверху, нужны ли нам вообще органы местного самоуправления, потому что многие считают, что это такая европейская придумка, там это работает, а у нас это все фикция - царь-батюшка сказал, бояре приговорили, так холоп на местах и сделает. Люди на местах определяют свою жизнь, они договорились вместе посадить дерево - вот вам местное самоуправление, решили облагородить свой сад или огород - местное самоуправление, решили навести порядок в своем дворе, сделать лавочки, колодец - местное самоуправление. А у нас все деньги уходят наверх, полномочия наверх. А местное самоуправление - фикция, для галочки. Ваша точка зрения?

Александр Козловский: Те выборы, которые сейчас происходят на местах, - это представительные органы тех территорий, которые представляют кандидатов в депутаты. Здесь нужно понимать, что потоки информации о жизни людей, о проблемах на местах идут по цепочке с мест. После муниципальных кампаний избранные депутаты работают с главами волостей, главы волостей - с главой района и районным собранием.

Максим Костиков: А механизм этот работает?

Александр Козловский: Конечно. Я как депутат Госдумы провожу встречи с районным собранием, с главами волостей и районов. Это та обратная связь, которая необходима, чтобы реально понимать обстановку и проблемы, которые есть у граждан. Есть несколько иные формы организации местного самоуправления, более простые, так называемые городские округа. Может быть, мы, когда люди примут решение, проголосуют за такую форму работы на местах, к ней придем. Во многих случаях она работает достаточно успешно. Здесь нужно рассматривать, объяснять, советоваться с людьми и потом преобразовывать. На местах есть закон, который обязывает 5% бюджета тратить по заявкам местного самоуправления. В западных странах эта цифра доходит до 60% бюджета по заявкам от муниципалитетов. Мы к этому тоже должны прийти. У нас есть такие формы как ТОСы, это активная часть граждан, которые на волонтерских началах помогают работать местным органам самоуправления, главам районов и волостей. У нас на территории региона такие формы существуют, достаточно большие суммы выделяются для того, чтобы ТОСы могли воплощать идеи по благоустройству территорий.

Максим Костиков: Насколько есть понимание своих полномочий и возможностей у людей на местном уровне? Многие представители партий говорили, что не найти кандидатов, никто не хочет идти в депутаты, многие не видят возможностей для самореализации, для того, чтобы чего-то добиться. Вашей партии легко ли было собрать кандидатов?

Александр Козловский: Те партии, про которые вы говорите, к сожалению, появляются и начинают работать только перед выборной кампанией. «Единая Россия» работает с людьми постоянно. Благодаря этой работе у нас не было проблем с поиском кандидатов. Мы провели праймериз, эту работу начали еще в конце зимы. Несмотря на пандемию, мы проводили там свою работу, это иные формы, не прямые встречи, а видеоконференции, телефонные обзвоны. Наши кандидаты в депутаты, которые прошли праймериз, перед самим праймериз два месяца отработали волонтерами на своих территориях, помогая соседям справиться с эпидемией. Явных проблем с поиском кандидатов не вижу. У каждого свое представление о работе на территории, для нас самое важное - общаться с людьми, узнавать об их проблемах и решать их, быть коммуникабельными. Это предназначение нашей партии. Многие с этим соглашаются, даже те, кто раньше избирался от других партий, на сегодняшний день разочаровываются в работе своих коллег и переходят к нам. Мы не отказываемся, если человек активный, не запятнал себя ничем плохим - приходите, реализовывайтесь, работайте, двери открыты.

Максим Костиков: Многие представители оппозиции обвиняют «Единую Россию» в том, что на выборах она формирует правовое пространство под себя, в том числе избавляясь от оппонентов. Был у нас в студии руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков. Он возмущался по поводу снятия кандидатов в Себежском районе. Напомню, там будут выбирать главу района. Есть представители от «Единой России», были представители ЛДПР, самовыдвиженцы, часть из кандидатов оппонентов действующей власти были сняты с выборов по решению суда за нарушения в подаче данных. Как вы смотрите на эту ситуацию?

Александр Козловский: «Единая Россия» не определяет эти правила игры. Есть закон, которого мы придерживаемся. Наш кандидат, которого мы выдвигали..

Максим Костиков: Действующий глава Леонид Курсенков.

Александр Козловский: Он тоже подавал документы, согласно требованиям, прописанным в законе. Если человек неоднократно нарушает требования, и участвует не первый раз, и делает одни и те же ошибки в документах...

Максим Костиков: Как кандидат Лапшин, участвовал в прошлом году в Пустошкинском районе, в этом году в Себежском.

Александр Козловский: Причем от разных партий. У него расширенная биография с точки зрения приверженности партиям. Нельзя совершать ошибки, здесь все законно, решение принимает суд, независимый орган. «Единая Россия» к этому не имеет никакого отношения.

Максим Костиков: Не кажется ли вам, что в условиях недоверия к избирательной системе со стороны граждан нужно более либерально подходить к этому вопросу? В некоторых случаях снимают кандидатов из-за не очень существенных вещей. Я согласен, что, если есть закон, то его надо исполнять. Не кажется ли вам, как депутату Госдумы, что пришло время немного гаечки подослабить, создать более лояльные возможности для представителей разных партий?

Александр Козловский: Получается, что одним партиям можно нарушать закон, а другим нельзя?

Максим Костиков: Возможно пришло время пересмотра закона в пользу его либерализации?

Александр Козловский: Давайте его пересмотрим сначала, а потом будем делать заявления. Менять правила игры во время самой игры недопустимо ни одной партии. Если будет принято такое решение, то будем облегчать. Я хочу заметить, что мы живем по одним требованиям, законам. Со своей стороны мы прибегаем к помощи юристов, денежным тратам из-за оформления документов, пускай другие тоже привлекают профессионалов. Многие считаю себя профессионалами, дают оценки тем или иным событиям, которые происходят на территории России, Псковской области, но не могут правильно заполнить документы. Это тоже показатель профессионализма того или иного кандидата, тем более, когда ты выдвигаешься на главу района.

Максим Костиков: Как бы они не заполняли документы на выборы, но потом у них периодически начинаются проблемы с законом. В этот году в целом ряде районов главы имеют серьезные проблемы, некоторые из них уже покинули свой пост, другие висят на ниточке, и думают, покинуть им пост или нет. Что это за пандемия среди глав районов, постоянно они попадают под нормы действующего законодательства и потом имеют проблемы с законом?

Александр Козловский: Нужно сразу упомянуть, что здесь политического окраса нет. Я так понимаю, вы говорите о главах от «Единой России»?

Максим Костиков: Да.

Александр Козловский: Некоторые действия настолько смешны и незначительны, что на них можно было бы не обращать внимания. Но есть закон, и все перед ним должны быть равны. Нарушая закон, есть угроза того, что ты будешь снят с должности или оштрафован. Ко всему нужно относиться очень внимательно, изучать законы, прибегать к профессионалам. Зачастую нарушения связаны с тем, что многие решения необходимо принимать оперативно, чтобы не пострадали граждане и жители района.

Максим Костиков: Я разговаривал со многими главами, и они говорят, что есть проблема с действующим законодательством. К примеру, 44-ФЗ очень часто противоречит реальной жизненной практике. Условно говоря - пришли федеральные деньги, нужно их по-быстрому отработать , если не отработать, то их вернут в бюджет. И вот они провели по-быстрому конкурсы, конкурсы провели криво, потом про нарушение написали, пришла прокуратура, и глава попадает в лучшем случае под административку, в худшем - под уголовное дело. Я такую примитивную схему нарисовал, вариация определенная, наверно, есть, но смысл в том, что сегодня в этих условиях, в том числе в условиях безденежья местного самоуправления, местным властям крайне сложно и задачи решать, чтобы люди не страдали, и соблюсти норму закона. Как здесь быть, между Сциллой и Харибдой? Почему люди часто стоят перед выбором — сделать и получить по голове или не сделать и получить по голове?

Александр Козловский: До того, как начал действовать 44 федеральный закон была другая история, когда многие производители товаров и услуг не могли попасть на рынок, и каждый по своему распоряжался деньгами, в том числе и главы районов. Идея и реализация этого федерального закона открыла ворота многим производителям, я считаю, что это правильно. Не должно быть крайностей. К примеру, в Себеже неоднократно проводят конкурсы на закупку лекарственных средств в ФАП, из-за того, что позиций мало и сумма незначительная, они не могут этот конкурс провести. Соответственно страдают граждане, которые не могут купить в ФАПе лекарства, а аптеки нет. Мы договорились о том, что будем пробовать менять этот закон, чтобы была возможность у таких учреждений закупки у единого поставщика. Это пока идея, мы сейчас будем консультироваться с юристами и профильными комитетами, сделаем запросы в министерство здравоохранения. Все-таки многие законопроекты привязаны к таким городам как Москва и Санкт-Петербург, у нас в регионе жителей живет меньше, чем в микрорайоне таких городов. Поэтому эти законы не совсем правильно работают, должна быть золотая середина, но отказаться от 44 федерального закона мы тоже не можем.

Максим Костиков: В этом году единый день голосования в сентябре пройдет по новой модели. Голосование будет проходить в три дня. Ваша оценка этого нововведения, насколько чистота и законность выборов будет соблюдена, как вы считаете, как пройдут выборы в этом году?

Александр Козловский: В условиях действующей пандемии мы должны обезопасить граждан, трехдневное голосование - это возможность не создавать столпотворение на избирательных участках. В период голосования по поводу поправок в Конституцию мы увидели, что есть возможность в удобное время, в удобный день прийти и проголосовать. Я к этой инициативе отношусь положительно. Сейчас мы будем проводить предвыборную кампанию, я надеюсь, что все наши кандидаты пройдут и в дальнейшем будут работать вместе с гражданами и решать их проблемы.

Максим Костиков: Спасибо, в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове был секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский. Надеемся встретиться с вами до конца электорального марафона. До свидания.

Александр Козловский: Спасибо, всего доброго.