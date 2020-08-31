Политика

Почему бизнес уходит из политики, рассказал Анатолий Тиханов

Почему бизнес уходит из политики, рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове предприниматель, депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.

По его мнению, «сейчас бизнесмены должны больше внимания уделять своему делу и больше работать, потому что со временем жизнь бизнесмена не упрощается: надо отдавать делу всего себя, если хочешь, чтобы оно работало и успешно развивалось».

«С другой стороны для госслужащих, к которым относятся и депутаты, предусмотрены особые требования, в том числе составление ежегодной декларации о доходах и имуществе и ряд ограничений. Видимо, бизнес понимает, что совмещать одно с другим становится сложно, а иногда и небезопасно. Если кто-то думал извлечь из этого выгоду, то он ошибается. Скорее, здесь одни хлопоты», - добавил Анатолий Тиханов.

На вопрос, как лично ему удается совмещать депутатскую деятельность и предпринимательство, гость студии сообщил, что в его случае это не пересекающиеся истории. «Мне пока хватает времени и на депутатскую деятельность, и на бизнес. Больше времени я трачу на работу по линии бизнеса, меньше — на депутатскую работу. К тому же у меня есть помощник, поэтому получается вести депутатскую деятельность без сбоев», - пояснил он.

В целом депутат считает, что бизнес должен быть представлен в законодательных органах власти, в том числе и в Псковском областном Собрании — даже в случае, если будет принято решение о сокращении численности депутатов.