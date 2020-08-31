Политика

«Дом Советов» с Владимиром Яниковым. ВИДЕО

Сегодня, 2 сентября, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников.

Он рассказал о своей депутатской деятельности, о работе возглавляемого им комитета и в целом регионального парламента, а также прокомментировал новации, принятые в сфере образования, и ситуацию в сфере образования на уровне псковского региона.

Вела эфир Любовь Кузнецова.