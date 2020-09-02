Политика

Анна Садовникова: На выборах в Псковском районе встречаются «кандидаты-хулиганчики»

Почему из года в год кандидаты, участвующие в выборах, допускают одни и те же нарушения, рассказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова.

По ее словам, на сегодняшний день в ТИК поступили как жалобы на кандидатов от других кандидатов в части проведения предвыборной агитации, так и жалобы на кандидатов со стороны избирателей. «Потому что кандидаты решили, что это будет хорошо, если они залепят своими плакатами все, а потом от их агитматериалов везде остаются следы. Есть установленные места для размещения агитации, но некоторые кандидаты залепили все что можно», - пояснила председатель ТИК Псковского района.

Многие нарушения повторяются из года в год, в частности, в агитматериалах используются лица других людей, не указываются выходные данные. Кроме того, некоторые кандидаты печатают агитацию в типографиях, которые не уведомили ТИК о том, что будут изготавливать агитматериалы, отметила Анна Садовникова, перечисляя причины повторения одних и тех же нарушений.

«Все кандидаты у нас молодцы, но здесь, может быть, присутствует незнание. А в какой-то степени бывают и "кандидаты-хулиганчики", которые хотят где-то в чем-то проскочить. Бывают юридические коллизии из разряда "если в одной комнате сидят два юриста, значит, будет три мнения". Так или иначе, есть разъяснения и методические рекомендации ЦИК, и если с ними ознакомиться, то можно свести количество ошибок к минимуму», - сообщила гость студии.

В то же время она отметила, что даже партийные кандидаты часто обращаются в ТИК за консультациями. «Казалось бы, у партий есть ресурс и возможности юридически поддерживать своих кандидатов, но буквально вчера несколько кандидатов звонили нам и уточняли требования к агитматериалам», - сообщила Анна Садовникова, заметив, что сотрудники ТИК Псковского района никому не отказывают в помощи.