Политика

УИКи Псковского района полностью готовы к соблюдению санитарных норм на сентябрьских выборах

Участковые избирательные комиссии Псковского района полностью готовы к соблюдению санитарных норм на сентябрьских выборах. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова.

По ее словам, все члены УИКов обеспечены защитными масками, халатами и перчатками. Кроме того, благодаря поддержке администрации региона и областной Избирательной комиссии все участки обеспечены средствами индивидуальной защиты для избирателей и сотрудников полиции, которые будут находиться на участках. Также во все УИКи переданы санитайзеры для рук и дезсредства для обработки поверхностей.

Каждые два часа на участках будет проводиться санитарная уборка и проветривание.

Анна Садовникова также добавила, что в двух школах Псковского района будут организованы избирательные участки. После окончания выборов эти помещения успеют привести в исходный вид и обработать, чтобы 14 сентября школы начали принимать детей с самого утра.