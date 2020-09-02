Политика

Эксперт объяснила логику запрета на участие в выборах наблюдателей из других регионов

«Логика законодателей, которые запретили наблюдателям из других регионов осуществлять наблюдение на выборах, понятна», - сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова.

«В свое время у нас даже возник термин "электоральный туризм", когда в статусе наблюдателя можно было съездить в другие регионы, чтобы понаблюдать за выборами, а заодно и посмотреть нашу необъятную страну. Но нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо. С одной стороны, мы любим всех наблюдателей, а с другой, у иногороднего наблюдателя нет личного интереса к тому региону, куда он приезжает наблюдать, а значит, и отношение к процессу другое», - отметила Анна Садовникова.

«Поэтому мы понимаем логику законодателя в части этих ограничений», - заключила она.