Политика

Михаил Ведерников: Слово «новое» становится частью повседневной жизни псковичей

Слово «новое» становится частью повседневной жизни псковичей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, приветствуя участников форума «Партия полезных дел», в котором участвуют кандидаты в депутаты органов местного самоуправления от партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие друзья, предстоящая неделя для всех имеет важное значение, - отметил он. - В 108 из 110 городских и сельских поселений, в трех районах будут выбраны новые составы представительской власти. Результаты голосования станут прямой оценкой нашей работы жителями региона и определят приоритеты на ближайшие годы. В последнее время удалось обеспечить конструктивное взаимодействие всех уровней власти и органов местного самоуправления. Многое мы сделали вместе: расширили программу газификации, которая начнет работать со следующего года, идет благоустройство общественных пространств, в Опочке открылся новый парк на городском валу, в Порхове началась реконструкция набережной, в Острове идет реконструкция уникальных цепных мостов, в Плюссе построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс, в Бежаницах сделан Дом культуры, в Дедовичах возводится новый мост через Шелонь, в Пыталово появился современный кинозал, в Дно - современная школа и строится новый дом. В Псковском районе открывают свои двери новые детские сады, в Гдове построен новый дом».

«Слово «новое» становится частью повседневной жизни жителей региона. Все эти проекты - следствие запроса наших жителей», - подчеркнул губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, перед регионом стоит еще много вызовов. «Весь мир столкнулся с пандемией, но команда "Единой России" стала первой, кто смог оперативно мобилизовать ресурсы помощи жителям и единственной, кто смог оказать помощь в таком объеме. Команда единомышленников, которая прошла закалку этой весной, готова и дальше работать на благо региона. Мы находим возможность привлечения финансирования работы ТОСов, поддерживаем местные инициативы. Мы набрали хорошую динамику, и важно сохранить этот темп, вовлечь новых сторонников в нашу работу», - сказал он.

Глава региона призвал собравшихся на следующей неделе к максимальной активности, а также попросил зафиксировать все просьбы и обращения граждан. «Этот список наказов станет общей задачей "Единой России", главным документом, которым мы будем руководствоваться в работе», - пояснил губернатор.

«Мы одна команда, цель которой - благополучие и процветание региона, достойная жизнь жителей региона. Уверен, мы справимся со всеми вызовами», - добавил Михаил Ведерников.