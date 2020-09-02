Политика

Глава Дновского района: Мы будем и дальше реализовывать партпроекты, необходимые нашим гражданам

Единороссы Дновского района будут и дальше реализовывать проекты партии, необходимые для местных жителей. Об этом сообщил глава района Михаил Шауркин, который сегодня, 4 сентября, принял участие в форуме кандидатов в депутаты ОМСУ от «Единой России». Напомним, форум для «северных» районов Псковской области прошел в Пскове.

«На данном форуме мы собираемся нашей командой, чтобы поделиться опытом с другими районами и перенять опыт у них, познакомиться. Данное мероприятие важно для продвижения своих проектов», - отметил глава района. Он также подчеркнул, что партийные проекты и нацпроекты «очень помогают в улучшении качества жизни в городе и на селе.

«Это важные моменты нашей жизни. Если говорить о самом главном, в прошлом году у нас в районе построена новая школа на 500 мест, в этом - строится дом для расселения ветхого и аварийного жилья. За 20 лет это первый дом, который строится в Дновском районе. Рассчитываем и дальше реализовывать партийные проекты, необходимые нашим гражданам», - подчеркнул Михаил Шауркин.