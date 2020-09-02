Политика

Валентина Понизовская: Мы ставим цели и их достигаем

Об этом сообщила глава Красногородского района Валентина Понизовская в рамках форума кандидатов в депутаты ОМСУ от «Единой России». Напомним, форум для «северных» районов Псковской области прошел в Пскове сегодня, 4 сентября.

«13 сентября на выборы в органы местного самоуправления идет команда «Единой России». Единая команда энергичных, неравнодушных людей, болеющих за дело», - подчеркнула она, добавив, что команда красногородских единороссов владеет ситуацией, умеет работать и будет работать еще лучше.

«Для меня лично важно конструктивное взаимодействие между органами власти разного уровня. Когда мы идем плечо к плечу, в едином направлении, это всегда положительно сказывается на работе. Мы ставим цели и их достигаем», - заключила Валентина Понизовская.