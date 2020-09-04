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Политика

Вакантный депутатский мандат в Стругокрасненском районе передали Павлу Данилову

05.09.2020 12:14|ПсковКомментариев: 0

Территориальная избирательная комиссия Стругокрасненского района по предложению партии «Справедливая Россия» приняла постановление о передаче вакантного мандата депутата Собрания депутатов Стругокрасненского района шестого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Мандат депутата районного собрания стал вакантным после смерти Владимира Григорьева, избранного в составе единого списка кандидатов от партии «Справедливая Россия». Депутатский мандат передали зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением «Справедливой России», Павлу Данилову.

Депутатский мандат вручили на очередной сессии районного Собрания депутатов шестого созыва.

Теги: #Стругокрасненский район #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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