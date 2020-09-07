Политика

Глава ЦИК предложила совместить единый день голосования со школьными каникулами

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса Единого дня голосования так, чтобы он приходился на школьные каникулы.

«Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», - цитирует Памфилову «Интерфакс».

«Возможно, будет обсуждаться выведение участков из школ, чтобы не мешать учебному процессу, добавила глава ЦИК. «Сейчас мы эту проблему (нарушение учебного процесса из-за проведения выборов в три дня) точечно решили, но в будущем надо решить ее системно», - сказала Памфилова.

При этом она признала, что на серьезном уровне перенос единого дня голосования не обсуждается. «Этот вопрос постоянно возникает. В связи с принятыми поправками (разрежающими проводить выборы в несколько дней) к нему все равно придется возвращаться», - заявила глава ЦИК.

Напомним, Единый день голосования с 2006 года проходит в сентябре. Памфилова неоднократно говорила, что это не лучшее время для проведения выборов.