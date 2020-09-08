Политика

Социальный блок станет основным в Народной программе «Единой России» на выборах в Госдуму

Социальный блок станет основным в Народной программе «Единой России» на выборах в Госдуму, сообщается на официальном сайте партии.

Как напомнил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания по теме социальных задач партии в 2020-2021 годах, в августе «Единая Россия» провела серию совещаний, по волнующим граждан вопросам. В числе таких вопросов защита гарантированного дохода от взыскания за долги, справедливая оплата труда бюджетников, увеличение в их зарплате доли оклада до 70%, обеспечение доступности лекарств, бесплатное подключение граждан к газораспределительным сетям и реформирование служб занятости - в том числе, введение страхования от безработицы.

«По каждой из этих тем «Единая Россия» предложила конкретный набор проработанных решений и законодательных инициатив. В ходе совещаний с профильными министерствами нам удалось снять многие противоречия, которые сдерживали прохождение документов. Договорились, что часть предложенных законодательных инициатив примут уже в осеннюю сессию», — сказал Андрей Турчак. Он подчеркнул, что по многим вопросам, поднятым на совещаниях, прошли обсуждения в регионах - их учтут при доработке законодательных инициатив.

«Безусловно, инициативы, которые «Единая Россия» в течение августа предлагала, различны и даже касаются разных категорий граждан. Но все они направлены на то, чтобы создать условия для достойной жизни людей в нашей стране», - отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что все вышеназванные инициативы должны быть объединены в социальный блок, который станет «основным в Народной программе партии» - с ней «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что все предложения войдут в программу после проработки с экспертами и другими заинтересованными сторонами.