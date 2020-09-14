Политика

Молодые парламентарии призывают очистить Псковскую область от предвыборной агитации

Активисты Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов приглашают 15 сентября принять участие в акции «День чистоты». В официальном Instagram-аккаунте молпарламента уточняется, что в рамках акции планируется убрать все агитационные материалы, расклеенные во многих районах Псковской области в период предвыборной агитации.

«Выборы прошли, а следы многих кандидатов остались в виде расклеенных листовок. Мы предлагаем завтра, 15 сентября, провести "День чистоты", такое афтерпати после выборов. Мы с вами живем в цивилизованном обществе, давайте уважать друг друга», - отметили в Молодежном парламенте.

Активисты так же принимали участие в выборах в качестве кандидатов и расклеивали листовки, но пообещали все листовки убрать.

«И других кандидатов призываем поступить так же. Мы за чистоту не только выборов, но и наших домов!» - заключили в Молодежном парламенте региона.