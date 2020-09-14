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Политика

Памфилова сообщила о беспрецедентном хамстве наблюдателей на сентябрьских выборах

14.09.2020 18:03|ПсковКомментариев: 1

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о беспрецедентном уровне хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на прошедших выборах. По ее словам, некоторые комиссии трудились в подобных условиях «практически все три дня», и столь провокационное поведение наблюдателей теперь «нельзя оставить без внимания», сообщает ТАСС.

При этом глава ЦИК отметила, что 13 сентября на выборах количество нарушений было «меньше, чем когда бы то ни было».

«Я не скажу, что было повсеместно [хамство]. Наоборот, я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании, - сказала Памфилова. - В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии».

Памфилова призналась, что не понимает, как некоторые комиссии выдерживали такой прессинг со стороны наблюдателей, которые «провоцировали на ответные действия». «Никогда в таком масштабе этого не было», - заключила глава ЦИК. «Это нельзя оставить без внимания - фактически это дезорганизация работы комиссии. Я прошу все сведения о том, где были эти случаи, собрать и проанализировать. Потом отдельно с партиями проведем круглый стол на эту тему», - добавила она.

На пресс-конференции глава Центризбиркома рассказала, что всего в выборах принимали участие около 257 тысяч наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. По ее мнению, комиссии «сделали все возможное, чтобы наблюдателям создать максимально доброжелательную атмосферу, снять все препятствия в надежде на партнерские и взаимоуважительные отношения в интересах избирателей».

В эту избирательную кампанию, пояснила Памфилова, «порядок нарушений совсем другой». «Если раньше речь шла о возможных фальсификациях, «каруселях», подвозах, сейчас речь не о том, а сейф-пакет правильно ли был заклеен. Если возникали малейшие сомнения, что что-то не так, наши коллеги признавали их недействительными», - сообщила глава Центризбиркома.

Элла Памфилова полагает, что избирательная кампания 2020 года стала лучшей с начала работы нынешнего состава ЦИК в 2016 году. «Результаты единого дня голосования свидетельствуют об оживлении политической системы», - уверена она. По ее мнению, в ряде регионов избирательная кампания была более конкурентна, чем на предыдущих выборах.

Теги: #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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